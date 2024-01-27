CHP, İlçe belediye başkan adaylarını açıkladı

CHP'de İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok il ve ilçede başkanlık için yarışacak adaylar belli oldu.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart Yerel Seçimlerinde ilçelerden başkan adaylarını belirledi. Bugün yapılan Parti Meclisi Toplantısında adaylar açıklandı.



CHP'nin 31 Mart Yerel Seçimlerindki ilçe belediye başkan adayları şöyle:



