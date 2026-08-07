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CHP, İlkay Çiçek'i kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti

Menderes Belediyesi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek, CHP'den kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.

Haber Merkezi
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CHP, İlkay Çiçek'i kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti
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Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında, CHP'den kesin ihraç istemiyle tedbirli disiplin süreci başlatıldı. Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, CHP'den kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, CHP'den kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.İlkay Çiçek, Menderes Belediyesi'ne yönelik "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlamalarına yönelik soruşturmada gözaltına alınmıştı.

Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 kişi bugün adliyeye sevk edilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İlkay Çiçek, CHP'den kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.

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