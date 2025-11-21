  1. Ekonomim
DEM Parti'den CHP'nin İmralı kararına tepki: Sorumluluk almayanları tarih yazacak

CHP, İmralı ya gitmeme kararı aldı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, "Partimizden üye vermeyi doğru bulmuyoruz" dedi. CHP'nin kararına tepki gösteren DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise "Bugün, sorumluluk alanları da tarih yazacak, sorumluluk almayanları da tarih yazacak. Bu mesele siyaset üstü mesele. Bu bir seçim meselesi değil, biz geleceğimizi konuşuyoruz. " ifadelerini kullandı.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18. toplantısını bugün saat 14:13’te Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Toplantıda, gündemdeki teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'da ziyaret edilmesiyle ilgili bir karar açıklaması bekleniyor.

CHP, kararını açıkladı ve İmralı'ya gitmeyeceklerini duyurdu. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, "Komisyonda kalmaya devam edeceğiz. Ziyaret için partimizden üye vermeyi doğru bulmuyoruz" dedi.

Koçyiğit: Sorumluluk alanları tarih yazacak

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise komisyonun olası İmralı ziyaretiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
“Burada birçok kişiyi dinledik. Gördüğümüz şuydu ki aslında herkesin bir biçimiyle söylediği bir şey vardı. Bir sorun var ve bu sorun çözülmeli. Dinlediğimiz herkes, bu komisyondaki üyelere çağrı yaptı. Bugün, sorumluluk alanları da tarih yazacak, sorumluluk almayanları da tarih yazacak.Bu mesele siyaset üstü mesele. Bu bir seçim meselesi değil, biz geleceğimizi konuşuyoruz."

