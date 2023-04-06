CHP: İnce ile iki kez görüşme gerçekleştirildi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile iki kez görüşme gerçekleştirildiğini, ancak önerilere uygun bir yanıt alınamadığını söyledi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Habertürk’te katıldığı canlı yayında, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile yapılan görüşmelere ilişkin, “Teklif yapıldı. (Soru: 14 Mayıs sonrasına dair bir teklif mi?) Öncesi de sonrası da dahil olmak üzere bir teklif yapıldı. (Soru: Teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılamadı mı?) Evet, öyle. O gün heyetler yan yanaydı, o gün bir teklif olmadı” demişti.

Altay, sosyal medya hesabında, Muharrem İnce ile yapılan görüşmelere ilişkin, “Kamuoyunun bilgisine; Memleket Partisi Genel Merkezi’ne yapılan ziyaretin ardından, aynı gün ve ertesi gün (29-30 Mart), Sayın İnce ile iki kez görüşme gerçekleştirilmiştir. Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamamıştır.” açıklamasını yaptı.

Fikri Sağlar'dan açıklama

CHP PM ve MYK üyesi Fikri Sağlar da sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde Muharrem İnce ile görüştüğünü belirtti.

Sağlar, “Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ve oluruyla 3 Nisan'da Sayın İnce ile Memleket Partisi Genel Merkezi’nde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdim. Yapılan görüşmede Sayın İnce, partililerine ve kendisine cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza veren 113 bin destekçisine saygısı nedeniyle seçime partisiyle gireceğini ve adaylıktan çekilmesinin mümkün olamayacağını bildirmiştir.” dedi.

İnce'nin son açıklaması

İnce de sosyal medya hesabından, "Katıldığım bir TV programında dostlar aracılığı ile bir görüşme yapıldığını ilk kez ben açıkladım. Bu dolaylı görüşmelerde ilkesel bir ittifak yapılabileceği muhataplara iletilmişse de partimizi ziyaretleri öncesinde bir geri dönüş olmamıştır.

Bütün kamuoyu gibi bizde de (her ne kadar ziyaret adayların kesinleşmesine 24 saat öncesine bırakılmışsa da) partimizi ziyaretlerinde birinci ağızdan bir görüşme olur beklentisi oluşmuşken meselenin yakınından bile geçilmemiştir.

Daha sonra kamuoyunda bu konu ile ilgili tepkileri bastırmak için olsa gerek adayların kesinleşmesinden sonra hatırlı dostları araya sokarak bazı teklifler yapılıyormuş gibi yapılmıştır.

Kemal Bey’e yeterli ve doğru bilgiler verilmemiş de olabilir. Memleket Partisi'nin oy oranları ile ilgili belki kamuoyu gibi onu da yanıltmış olabilirler. O yüzden ben de onu suçlamak istemem." açıklaması yaptı.