CHP, Irak ve Suriye tezkerelerine ret oyu verme kararı aldı

CHP, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkereye 'hayır' deme kararı aldı.

CHP, Türk askerinin Irak ve Suriye’deki görev süresinin 3 yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkerelerine ret oyu verme kararı aldı. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşülecek.

3 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkereye 'hayır' deme kararı aldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) tezkereler hakkındaki tutumu belli oldu. Buna göre CHP, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkereye 'hayır' deme kararı aldı. Genel Kurul'da ayrıca Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi de görüşülecek.

