CHP İstanbul İl Başkanı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararı doğrultusunda partinin İstanbul İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Yüksel'in getirildiğini açıkladı.

Atama kararıyla birlikte görevini devreden Gürsel Tekin'e teşekkür edilirken, yeni yönetimin İstanbul örgütüne tebliğ edildiği bildirildi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, görevlendirmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından daha önce alınan ve bugün tebliğ edilen karar doğrultusunda İstanbul İl Başkanımız olarak Sayın Mehmet Ali Yüksel arkadaşımız görevlendirilmiştir. Partimize verdiği emek ve katkılar için Sayın Gürsel Tekin’e teşekkür ediyoruz. Bu onurlu bayrağı devralan Sayın Yüksel’e ve İstanbul örgütümüze hayırlı olsun."

Gürsel Tekin’den veda mesajı

CHP İstanbul eski İl Başkanı Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bazı insanlar vardır; güzel günlerde değil, en zor günlerde belli eder kendini. Biz de partimizin en zor döneminde kimin gerçekten yanımızda olduğunu, kimin yüreğini ortaya koyduğunu gördük. Başta Zeki Şen, Erkan Narsap ve binlerce CHP’li yoldaşım olmak üzere, tam 12 ay boyunca gece gündüz demeden bizimle yürüyen, umudumuzu hiç yalnız bırakmayan herkese yürekten teşekkür ediyorum.

Gece sabahlara kadar il merkezimizde nöbet tutan arkadaşlarımızı, uykusundan fedakârlık ederek yanımıza gelenleri; evinde börek, çörek hazırlayıp 'Siz yalnız değilsiniz' diyerek kapımızı çalan kadın arkadaşlarımızı asla unutmayacağız. Belki bazı geceler çok yorulduk, belki bazı günler umudumuz kırıldı. Ama siz vardınız. Omuz omuzaydınız, yanımızdaydınız. En kıymetli olan da buydu. Bu sadece bir teşekkür değil; yürekten gelen bir vefa sözüdür. Emeklerinizi, fedakârlıklarınızı ve dayanışmanızı unutmayacağız. Sizlere minnet ve şükran borçluyuz. İyi ki vardınız, iyi ki bu zor günlerde birlikteydik. Bu dayanışma, bu vefa ve bu güzel yürekler hiçbir zaman unutulmayacak."