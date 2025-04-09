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CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: Mahir Polat’ın hayatını tehlikeye atmak, hukuksuzluğu derinleştirir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı tutuklu Mahir Polat'ı cezaevinde ziyaret eden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mahir Polat’ın hayatını tehlikeye atmak, hukuksuzluğu derinleştirir ve telafisi imkansız sonuçlar doğurur. Derhal serbest bırakılmalı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
ANKA
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CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: Mahir Polat’ın hayatını tehlikeye atmak, hukuksuzluğu derinleştirir
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı tutuklu Mahir Polat'ı cezaevinde ziyaret eden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Polat'ın yaşadığı sağlık sorunlarının altını çizerek serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

"Mahir Polat derhal serbest bırakılmalı"

Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da tarihsel mirasımızı göz bebeği gibi koruyan İBB Genel Sekreter Yardımcımız ve İBB Miras Kurucusu Mahir Polat’ı Silivri’de ziyaret ettim. Gelen desteklere çok teşekkür ediyor. Hukuksuzca tutuklanan herkese cezaevi zor ama kalp damar tıkanıklığı, hipertansiyon, tiroid kanseri takibi gibi hastalıkları olan Mahir Polat için çok daha zor. Mahir Polat’ın hayatını tehlikeye atmak, hukuksuzluğu derinleştirir ve telafisi imkansız sonuçlar doğurur. Derhal serbest bırakılmalı."

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