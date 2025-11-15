CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: Müdafaa-i Hukuk mücadelemiz kazanacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesinin hedefinde CHP'nin olduğunu bildiren CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Müdafaa-i Hukuk mücadelemiz kazanacak!"

Çelik, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:

3900 sayfalık bulamaç iddianamenin hedefinde partimiz var, halkımız var, Cumhuriyetimiz var. Şanlı tarihimizde büyük bedeller ödedik, büyük zorlukları göğüsledik, bu karanlığı da yeneceğiz. Müdafaa-i Hukuk mücadelemiz kazanacak! Halk kazanacak! Hakikat kazanacak!