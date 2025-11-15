CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: Müdafaa-i Hukuk mücadelemiz kazanacak!

  1. Ekonomim
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesinin hedefinde CHP'nin olduğunu bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesinin hedefinde CHP'nin olduğunu bildiren CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Müdafaa-i Hukuk mücadelemiz kazanacak!"

Çelik, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:

3900 sayfalık bulamaç iddianamenin hedefinde partimiz var, halkımız var, Cumhuriyetimiz var. Şanlı tarihimizde büyük bedeller ödedik, büyük zorlukları göğüsledik, bu karanlığı da yeneceğiz. Müdafaa-i Hukuk mücadelemiz kazanacak! Halk kazanacak! Hakikat kazanacak!

