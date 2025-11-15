CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: Müdafaa-i Hukuk mücadelemiz kazanacak!
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesinin hedefinde CHP'nin olduğunu bildirdi.
"Müdafaa-i Hukuk mücadelemiz kazanacak!"
Çelik, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:
3900 sayfalık bulamaç iddianamenin hedefinde partimiz var, halkımız var, Cumhuriyetimiz var. Şanlı tarihimizde büyük bedeller ödedik, büyük zorlukları göğüsledik, bu karanlığı da yeneceğiz. Müdafaa-i Hukuk mücadelemiz kazanacak! Halk kazanacak! Hakikat kazanacak!