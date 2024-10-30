CHP, Ahmet Özer için harekete geçti! Tüm milletvekilleri İstanbul'a çağrıldı

İstanbul'da CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan sabah saatlerinde gözaltına alınarak adliyeye getirildi. Ahmet Özer buradan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

CHP, MYK İstanbul'da toplanacak

CHP MYK İstanbul'da olağanüstü toplanmaya karar verdi ve tüm milletvekilleri İstanbul'a davet edildi. Ayrıca, CHP'nin hafta sonu Antalya'da gerçekleştireceği kamp, son gelişmeler üzerine iptal edildi.

Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında yürütülen hukuksuz sürece karşı tüm örgütümüzü ve demokrasiden yana olan İstanbulluları Çağlayan Adliyesi’nin önünde bu hukuksuzluğa karşı çıkmaya davet ediyorum. — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) October 30, 2024

CHP İstanbul İl Başkanı: İstanbulluları Çağlayan Adliyesi’ne davet ediyorum

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında yürütülen hukuksuz sürece karşı tüm örgütümüzü ve demokrasiden yana olan İstanbulluları Çağlayan Adliyesi’nin önünde bu hukuksuzluğa karşı çıkmaya davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.