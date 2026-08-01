CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin: İftiracı ve itirafçı ilişkileri olan kimse benim öz kardeşim de olsa partiyle ilişkisi kesilecek

Başka partilerden CHP’ye katılanlar için CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda rozet takma töreni gerçekleştirildi.

Törene CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de katıldı. Törende konuşan Tekin, "Yani mesela haber yapıyorsunuz, bir iftira haberi. Bu iftira haberden dolayı hepimizi zan altında bırakıyorsunuz. Ben doğal olarak yıllardır tanımış olduğum dostluğum olan insanlara saygı göstermek zorunda kalıyorum. Uğur Abi ile benim hangi sorunum olabilir? Sizin yapmış olduğunuz haberlerden dolayı siz bu haberleri yapıyorsunuz ve bu haberlerin karşılığında bizim söz hakkımızı haberleştirmiyorsunuz. İki, sorunla ilgili kimdir, nedir diye soruyoruz. Buna da cevap vermiyorsunuz. Para aldı, para verdi diye haber yapıyorsunuz. Günün sonunda kendimizi ifade etmemizin yolu sadece yargıya başvurmaktan ötesinde bir şey kalmıyor. Bugüne kadar bizimle ilgili yapılan haberlerin ya bir tanesi doğru çıksın. Tek bir tanesi. Günah değil mi ya? Bizim de eşimiz var, çevremiz var, çoluğumuz var, dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Hüseyin Gün diye bir tane vatandaş '153 bin kişilik ordu kurdum' diyor. Sosyal medyada o görmüş olduğunuz troll çetelerinin tamamı 11 aydır saldırısı altındayız. Hiç de umurumuzda değil" diye konuştu.

"Ciddi çalışmalarımız var, arınma çerçevesine uygun bir komisyon oluşturduk"

Arınma için komisyon kurduklarını ifade eden Gürsel Tekin, "Ciddi çalışmalarımız var, arınma çerçevesine uygun bir komisyon oluşturduk. Komisyonun başında çok güvendiğim, çok sevdiğim benim yardımcım Zeki Şen var. Zeki Şen başkanlığında iftiracı ve itirafçı ilişkileri olan kimse benim öz kardeşim de olsa partiyle ilişkisi kesilecek. Çünkü burası, Türkiye'nin arınma merkezi olacak" dedi.

"16 Ekim’e kadar biz görevimizin başındayız"

Görevinin başında olduğunu ifade eden Tekin, "Biz sonuç itibarıyla çağrı heyeti olarak mahkeme tarafından atanmışız. Mahkeme 10 Temmuz'da. 10 Temmuz'da mahkeme vardı, 10 Temmuz’daki mahkeme 16 Ekim’e ertelendi. 16 Ekim’e kadar biz görevimizin başındayız. Ondan sonraki süreçte tabii ki partimizin genel merkezi istediği iradeyi kullanabilir o konuda hiçbir sorun yok. Bizim partimizin genel merkeziyle, partimizin Genel Başkanıyla en ufak sorunumuz yok" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu kavga müteahhitlerle müşahitler kavgası"

Tekin, konuşmasının devamında "Bizim iki hedefimiz var geldiğimiz günden itibaren dedik ki: Biz sorun oluşturmak için değil; sorunu çözmek için geldik. Gerçekten sorunun çözülmesi konusunda yapılması gereken ne varsa yapacağız. Özellikle YP’ye giden arkadaşlara sesleniyorum: Yapmayın, etmeyin. Partinizi kamuoyunda tartıştıran, adliye koridorlarında konuşturan hangi kim varsa bunların üyeliklerini askıya alalım. 50-55 gün sonra kongremizi yapalım ve partimizi bir tartışma konusu olmaktan çıkaralım. Çok gayret ettik. Maalesef olmadı. Hatta altını çizerek söylüyorum, Partinin eski Genel Başkanı Özgür Özel ilk girişimizde eski İl Başkanı Özgür Çelik'i arayarak "İn aşağı da karşıla" dedi. O da bir televizyonda yiğitlik yapmışçasına anlatıyor. "Genel Başkan" diyor "bana dedi in, inmem dedim" Onun için bu butlan tartışmasının sorumlusu zannetmeyin biziz. Butlan tartışmasının sonucu müteahhitler. Cumhuriyet Halk Partisindeki bu kavga müteahhitlerle müşahitler kavgası" dedi.

"Bizim dünyamızda para yok, parayla kimseyi getirmeyiz"

"Hayatımızın hiçbir tarafında para olmadığı için bizi bu parayla, pulla bizi suçlayanlar keşke itirafçıların siyasetçilere dağıttığı parayla da biraz meşgul olsalar" diyen Tekin şunları belirtti:

"Bizim dünyamızda para yok. Parayla kimseyi getirmeyiz. Böyle bir arayışımız da yok. 73 kişi eksik olsa ne fark eder fazla olsa da ne fark ederdi. Ama belli ki bir hata olmuştur, bir yanlış olmuştur. Ama o hatanın, yanlışın hiçbirimizle ilgili değildir. Bizim dışımızda gelişen bir olaydır. Soruşturma bittiği zaman hepiniz göreceksiniz. Ama ne diye linç edildik ilk 1 gün, koca koca gazeteciler, koca koca yazarlar. Ya biz sizi yıllardır okuruz. Hani evet ya neydi bunlar falan zannetmiştik. Kaldı ki telefon kadar bize yakın olmalarına rağmen hiçbiri de sormadı. Faturalarınızı açıklayınca bir de tırsmaya başladınız. Yok kardeş! Cumhuriyet Halk Partisinin taşıyla Cumhuriyet Halk Partisinin kuşunu vurdurmayacağız."