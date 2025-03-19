CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Bunun adı darbe girişimidir

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu’na bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. İmamoğlu ve İmamoğlu’na yakın en az 100 isim gözaltına alındı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu Vatan Caddesi'nde açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu ile belediye başkanları dahil çok sayıda çalışma arkadaşı çeşitli suçlamalarla gözaltına alınmasına dair konuşan Çelik, yaşananları "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.

"Kolluk güçleri bu suça alet ediliyor"

İstanbul Valisi Davut Gül ile telefonda görüştüğünü söyleyen Çelik, "Kolluk güçleri bu suça alet ediliyor. Bunun bir darbe girişimidir. Hiçbir kolluk kuvveti, hiçbir bürokrat bu suçu işlememeli" dedi.

"Ekrem İmamoğlu'nun üzerine tek bir leke yapıştıramayacaklar. İmamoğlu bu partinin cumhurbaşkanı adayı olacak ve bu ülkenin cumhurbaşkanı olacak" diyen Çelik şunları söyledi:

"İki avukatımız İBB Başkanımızla görüşmek için hazırlanıyor. Bu kararı kabul etmiyoruz. Pazar günü sandığı kuracağız. 23 Mart'ta o sandık oraya kurulmasın diye her şeyi yapıyorlar. Biraz sonra da şunu yapacaklar; troll ordularıyla yalan ve iftiraları yayacaklar. Besledikleri havuz medyasıyla karalama yapacaklar. Bugün de bunu yapacaklar. Ekrem İmamoğlu'nun üzerine tek bir leke yapıştıramayacaklar. İmamoğlu partinin cumhurbaşkanı adayı olacak ve bu ülkenin cumhurbaşkanı olacak."

"Demokrasiye darbe yapılıyor"

"Demokrasiye darbe yapılıyor. Bunu reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Vatan Caddesi'ndeyiz, Genel Başkanımız da buraya gelecek. Buradayız. Kolluk güçleri bu suça alet ediliyor. Sabah İstanbul Valisi Davut Gül'u aradım ve bunun adı bir darbe girişimidir. Hiçbir kolluk kuvveti, hiçbir bürokrat bu suçu işlememeli."