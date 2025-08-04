CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP’nin yeni miting adresini duyurdu

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ile erken seçim talebi doğrultusunda düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri sürüyor.

Bu kapsamda partinin İstanbul'daki yeni miting adresi ve tarihi açıklandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Özel, mitingin 6 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30'da Tuzla Sahil'de, İTÜ Denizcilik Fakültesi önünde gerçekleştirileceğini bildirdi.

"Halkımız adalet istiyor ve halkın dediği olur"

Çelik, mitingle ilgili X hesabından yaptığı paylaşımda, "Keyfi uygulamalara ve baskılara karşı durmak, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımız için özgürlük talep etmek amacıyla Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde Tuzla'da toplanıyoruz. Halkımız adalet istiyor ve halkın dediği olur," ifadelerini kullandı.