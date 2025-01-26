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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik emniyete çağrıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ataşehir Gençlik Kolu Başkanı Ulaş Can Arslan’ın hazırlanan bir pankart nedeniyle emniyete çağrıldığını duyurdu. Çelik, "İktidarın sabırsızlığı artık aşırıya kaçtı. Bir pankarta bile tahammül edemediler" şeklinde açıklamada bulundu.

Haber Merkezi
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik emniyete çağrıldı
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Ataşehir Gençlik Kolları Başkanı Ulaş Can Arslan’ın emniyete çağırıldığını belirtti. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gerekçenin ise İstanbul’da asılan bir pankart olduğunu söyledi.

Çelik, asılan pankartı da paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“İktidarın hazımsızlığı, iyice şımarıklığa dönüştü. Aşağıdaki pankarta tahammül edemediler, Ataşehir Gençlik Kolu Başkanımız Ulaş Can Arslan'ı emniyete çağırdılar. Hukuk komisyonumuz ve avukatlarımız gençlik kolu başkanımızın sürecini yakından takip ediyor. Kendini şah sananlara hak, hukuk ve hakikati öğreteceğiz. Arkadaşlarımız hakikati haykırdı: AKP'li 22 yılda: En az 24 facia. 54 bin 780 ölü. sıfır istifa!"

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