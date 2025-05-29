CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma için 31 Ocak’ta ifade vermek için Çağlayan’a giden, burada adliyenin önünde çıkan olaylar sebebiyle hakkında soruşturma açılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve beraberindeki 25 kişi için 3 yıl 7 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

18’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne giden iddianame kabul edildi. İlk duruşma 22 Eylül saat 10.00’da görülecek.

İddianame kapsamında İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ali Kocakaya, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara ile farklı ilçelerden CHP ilçe başkanları ile belediye meclis üyeleri bulunuyor. İddianamede olaylar sebebiyle yaralandığı öne sürülen beş polis memuru müşteki olarak yer aldı.

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