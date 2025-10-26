CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik vatandaşları Çağlayan Meydanı’na çağırdı
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu bugün Çağlayan Adliyesi’ne ifade vermeye geliyor” diyerek vatandaşları Çağlayan Meydanı’na çağırdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında “casusluk” iddiasıyla başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.
Yurttaşlara çağrıda bulundu
Ekrem İmamoğlu, bugün saat 11.00'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade verecek. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, ifade sürecini takip etmek için İstanbul Adliyesi'ne geldi. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın da adliyede olduğu görüldü. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise, sosyal medya hesabından yurttaşlara çağrıda bulundu.
Çelik şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, bugün Çağlayan Adliyesi'ne ifade vermeye geliyor. Metrobüs ve metro ile Çağlayan Durağı'nda inerek Çağlayan Meydanı'na ulaşabilirsiniz. Yalanlara, iftiralara ve kumpaslara karşı demokrasimizi ve Türkiye'mizi savunmak için buluşuyoruz."
Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, BUGÜN ÇAĞLAYAN ADLİYESİNE ifade vermeye geliyor.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) October 26, 2025
Metrobüs ve metro ile Çağlayan Durağında inerek Çağlayan Meydanına ulaşabilirsiniz.
Yalanlara, iftiralara ve kumpaslara karşı demokrasimizi ve Türkiye'mizi savunmak için buluşuyoruz.