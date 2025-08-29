  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in ifadesinin alınması için emniyete talimat 
Takip Et

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in ifadesinin alınması için emniyete talimat 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu şüphelilerin ifadelerinin alınmasına yönelik emniyete talimat verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in ifadesinin alınması için emniyete talimat 
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2023 yılı Ekim ayında gerçekleşen CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlara ilişkin aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Özgür Çelik’in de aralarında bulunduğu şüphelilerin ifadelerinin alınmalarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine talimat verildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde hile karıştırıldığı iddiasına hapis istemiCHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde hile karıştırıldığı iddiasına hapis istemiGündem

 

Gündem
Ümit Özdağ'dan Adalet Bakanlığı'na Ayşe Barım çağrısı
Ümit Özdağ'dan Adalet Bakanlığı'na Ayşe Barım çağrısı
TBMM’de ‘Gazze’ oturumu! Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in devlet terörü sürüyor
TBMM’de ‘Gazze’ oturumu! Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in devlet terörü sürüyor
MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı
MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı
CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde hile karıştırıldığı iddiasına hapis istemi
CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde hile karıştırıldığı iddiasına hapis istemi
Boğazda kaybolan Rus yüzücü 6 gündür aranıyor! Havada ve denizde tarama yapılıyor
Boğazda kaybolan Rus yüzücü 6 gündür aranıyor!
Ticaret Bakanlığı’ndan okul alışverişi öncesi sıkı denetim
Ticaret Bakanlığı’ndan okul alışverişi öncesi sıkı denetim