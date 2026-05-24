CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten İstanbul’da üç noktada toplanma çağrısı

CHP Genel Merkezi’nde polis müdahalesi ve hareketlilik sürerken, CHP İstanbul’dan meydanlara çağrı geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda parti örgütleri ve vatandaşların İstanbul’un üç ayrı bölgesinde bir araya geleceğini duyurdu.

Çelik paylaşımında, “CHP halktır, halkın dediği olur. İstanbul üç bölgede meydanlarda! Halkın iradesine, demokrasiye ve geleceğimize sahip çıkmak için meydanlardayız. Tüm halkımız davetlidir” ifadelerine yer verdi.

24 Mayıs 2026, Pazar günü saat 19.00 için belirlenen buluşma noktaları şu şekilde açıklandı:

1. Bölge: Boğa Heykeli / Kadıköy

2. Bölge: Şişhane Metrosu / Beyoğlu

3. Bölge: CHP İlçe Başkanlığı / Bahçelievler