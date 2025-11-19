CHP İstanbul İl Başkanlığı binası davası ertelendi

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin aralarında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da bulunduğu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na bilgi talepli yazı yazılarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2019 yılına ilişkin mali denetimi yönünden yapılan incelemenin akıbetinin sorulmasına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

"Bağışta bulundum. Miktarını hatırlamıyorum"

Sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen ‘para sayma' görüntülerine ilişkin aralarında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da bulunduğu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada sanıklar eski Şişli Belediye Meclis Üyesi Seval Adalı, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Seval Adalı, "Ben Şişli Belediyesi meclis üyesiydim. ‘Bir tuğla da sen koy' kampanyası başlattık. Bağışta bulundum. Miktarını hatırlamıyorum. Görünür olmak için siyasi saikle banka yoluyla göndermedik. Makbuz almamanın suç olduğunu bilmiyordum" dedi. Diğer sanıklar ise bu aşamada bir diyecekleri olmadığını söyledi.

15 Nisan tarihine ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na bilgi istemli yazı yazılarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2019 yılına ilişkin mali denetimi yönünden yapılan incelemenin akıbetinin sorulmasına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için 15 Nisan tarihine ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, CHP tarafından 2019'da başlatılan 'Bir Tuğla da Sen Koy' isimli bağış kampanyasına kanunda belirtilen usule aykırı bir şekilde bağışta bulunulduğu, yine kanuna aykırı şekilde bağışların toplandığı veya kabul edildiği ve satıcıya teslim edildiği veya edilmesinin sağlandığı aktarıldı. İddianamede, Sarıyer Ayazağa Mahallesi C Blok'taki 14 taşınmazın SEAS Besicilik şirketi yetkilisi Ali Rıza Braka tarafından 11 Aralık 2019'da CHP'ye satıldığı, görüntülerdeki paranın da bu satışa ait olduğu anlatıldı. 14 bağımsız bölümün 24 milyon 369 bin lira bedelle CHP adına tescil edildiği kaydedildi. Taşınmazların hangi tarihte kim tarafından, ne kadar bedelle satın alındığı ve taşınmazın satın alınmasında kullanılan paranın nereden ve nasıl temin edilerek satıcıya hangi yolla ödendiği bilgilerinin CHP İl Başkanlığı'na sorulduğunun aktarıldığı iddianamede, verilen cevap yazısında satış bedeli 39 milyon 870 bin lira olarak belirtildi. Ayrıca 15 milyon 510 bin liranın satın alınacak binaya katkı vermek isteyen vatandaşların bağışlarıyla karşılanarak satıcıya elden verildiği de bildirildi. 'Bir Tuğla da Sen Koy' adlı yardım kampanyasının bir siyasi parti olan CHP tarafından başlatılmış olması nedeniyle yapılan bağışların Siyasi Partiler Kanunu'nda belirtilen usule uygun şekilde yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesi gerektiğinin de aktarıldığı iddianamede, kanunda yapılan düzenlemeye göre bağış yapan kişinin yapmış olduğu bağış karşılığında bağış miktarınca makbuz alması, bağışı kabul eden parti sorumlusunun ise teslim aldığı bağış miktarınca makbuz düzenlemesi gerektiği vurgulandı. Hazırlanan iddianamede, aralarında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da bulunduğu 22 şüphelinin Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet olmak üzere 'kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi' suçlarından 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.