CHP İstanbul İl Başkanlığı davası | Gürsel Tekin göreve devam edecek
CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme, daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek.
CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davada yeni gelişme yaşandı.
Mahkeme heyeti, İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin ve heyetinin göreve devam etmesine karar verdi.
Dava 15 Mayıs'a ertelendi.
Ne olmuştu?
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.
Mahkemenin kararına göre, İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin atanmıştı.
39. Olağan İstanbul Kongresi ile yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik de kararı Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşımıştı.
Dilekçede delegelerin iradesinin yok sayıldığı, siyasi faaliyette bulunma hakkının engellendiği savunulmuştu.