CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul İl Yönetimi için tedbir talep etti

CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin il yönetimini görevden alıp yerine kayyum heyeti atama kararının ardından Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunuyor. Parti, mahkeme kararının hem hukuki dayanağı olmadığını hem de Türkiye’nin en büyük il örgütünün faaliyetlerini doğrudan engellediğini belirterek, siyasi örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğini ileri sürüyor.

Kayyum kararına tedbir talebi

Başvuru dilekçesinde, İstanbul İl Yönetimi’nin delegelerin iradesiyle belirlendiği, buna karşın yerel mahkeme tarafından “mevzuatta yeri olmayan yöntemlerle” görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi. CHP, bu kararın parti içi demokrasiye ve siyasi faaliyet hakkına müdahale niteliği taşıdığını vurgulandı. Ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın davada taraf gibi konumlandırılmasının hukuk düzeninde karşılığı olmadığı belirtilerek, verilen tüm kararların “kesin hükümsüz” sayılması gerektiği söylendi. Dilekçede, hukuksuz müdahalenin devam etmesi hâlinde ortaya çıkacak zararın telafi edilemeyeceği, bu nedenle AYM’nin ivedilikle tedbir kararı alarak kayyum yönetiminin faaliyetlerini durdurması gerektiği talep ediliyor.

Ne olmuştu?

2023’te yapılan İstanbul İl Kongresi’nde Özgür Çelik’in il başkanı seçilmesinin ardından seçim sürecine yönelik şikâyetler mahkemeye taşınmış, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi ise Eylül 2025’te sürpriz bir ara kararla mevcut il yönetimini görevden alarak yerine Gürsel Tekin’in başkanlığında bir kayyum heyeti atamıştı. Kararın, siyasi parti kongrelerine ilişkin uyuşmazlıklarda Yüksek Seçim Kurulu’nun görevli olması gerektiğini belirten hukukçular tarafından eleştirilmesi, sürecin tartışma boyutunu daha da büyüttü.

CHP Genel Merkezi kararı tanımadığını açıklamış, Özgür Özel durumu “siyasi müdahale” olarak nitelendirmişti. Buna rağmen kayyum heyeti il binasına 5 bin polis ve gaz bombalarıyla giriş yapmış; ancak parti, kısa süre içinde tartışmalı kurultaydaki delegelerle olağanüstü kongreye giderek Özgür Çelik’i yeniden seçmişti.

YSK, il kongresinin iptali yönündeki talepleri reddederken, yerel mahkemenin atadığı kayyum heyeti binanın bir bölümünde faaliyetini sürdürmeye devam etti.