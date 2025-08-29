  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde hile karıştırıldığı iddiasına hapis istemi
Takip Et

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde hile karıştırıldığı iddiasına hapis istemi

CHP İstanbul seçiminde, oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 10 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde hile karıştırıldığı iddiasına hapis istemi
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığının son seçiminde, "seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında, şüpheliler Özgür Çelik, İnan Güney, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir, Veli Gümüş’ün 2820 sayısı Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" suçunu düzenleyen 112 maddesi uyarıca 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul asliye ceza mahkemesine gönderildi.

Teröristbaşı Öcalan ile görüşen DEM Parti'den ilk açıklama geldiTeröristbaşı Öcalan ile görüşen DEM Parti'den ilk açıklama geldiGündem
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan beyaz Toros açıklaması: Eylem tesadüf değildiTBMM Başkanı Kurtulmuş'tan beyaz Toros açıklaması: Eylem tesadüf değildiGündem
Altın fiyatlarında yön ne olacak? Hangi kurum, ne bekliyor? İşte altın için hedef fiyatlar...Altın fiyatlarında yön ne olacak? Hangi kurum, ne bekliyor? İşte altın için hedef fiyatlar...Ekonomi
Motorine zam gelecek: İşte 29 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine zam gelecek: İşte 29 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Gündem
Boğazda kaybolan Rus yüzücü 6 gündür aranıyor! Havada ve denizde tarama yapılıyor
Boğazda kaybolan Rus yüzücü 6 gündür aranıyor!
Ticaret Bakanlığı’ndan okul alışverişi öncesi sıkı denetim
Ticaret Bakanlığı’ndan okul alışverişi öncesi sıkı denetim
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan beyaz Toros açıklaması: Eylem tesadüf değildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan beyaz Toros açıklaması: Eylem tesadüf değildi
Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu: Gözaltı sayısı 43’e yükseldi
Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu: Gözaltı sayısı 43’e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesi Japonya basınında: Gazze bütün insanlığın meselesidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesi Japonya basınında: Gazze bütün insanlığın meselesidir
İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ve müzeler 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak
İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ve müzeler 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak