CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gidiş yolu sivillere kapatıldı! Polis barikat koruyor

İstanbul Valiliği'nin Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli İlçelerinde miting, basın açıklaması ve çeşitli eylemleri 10 Eylül gece yarısına kadar yasaklamasının ardından emniyet güçleri sivillerin CHP İl Binasına gidişini engellemek üzere barikatlar kurdu.

Gürsel Tekin yarın CHP İl Binasına gidecekti

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasın ardından il yönetimine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, yarın CHP İl Binasına giderek koltuğa oturacağını açıklamamıştı. Tekin saat olarak 12:00'ı vermişti.

Gençlik kollarından toplanma çağrısı

Yarın kayyum karşıtı CHP'li vatandaşların CHP'nin hakkında ihraç kararı aldığı Gürsel Tekin'in il binasına girişini engellemek üzere toplanması bekleniyordu. CHP gençlik kolları, bina önünde insan zinciri oluşturmak üzere vatandaşlara toplanma çağrısı yapmıştı.

Çevik kuvvet ekiplerinin müdühalesi ile birlikte CHP'li milletvekilleri ve CHP'li vatandaşlar ile polis arasında arbede yaşandı.

Ali Mahir Başarır vatandaşları eyleme davet etti

CHP'li Ali Mahir Başarır açıklamasında "stanbul İl Başkanlığımıza gelen tüm yollar İstanbul Emniyeti tarafından ablukaya alındı. Mahkeme yollara kayyum atamadı! Ama görülüyor ki, AKP siyaset kurumuna el koymak istiyor. Tüm İstanbulluları buraya davet ediyoruz. Demokrasiye hep birlikte sahip çıkalım. Milli iradenin gaspına geçit vermeyeceğiz!" dedi.