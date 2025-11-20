CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum kararı AYM'ye taşındı

Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında basın mensuplarına açıklama yapan Çelik, "Bugün Anayasa Mahkemesine seçme ve seçilme hakkımızın, örgütlenme özgürlüğümüzün ve Anayasal haklarımızın ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel olarak başvurumuzu gerçekleştirdik. İl başkanlığımızla ilgili (İstanbul) 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin kayyum kararının durdurulmasını talep ettik." dedi.

Kendisinin 3 kez il başkanı olarak seçilip mazbatasını aldığını söyleyen Çelik, buna rağmen tedbir kararı olduğunu ve bu karara yapılan itirazın reddedildiğini kaydetti.

Üst mahkeme olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine yaptıkları başvurunun da reddedildiğini aktaran Çelik, görevlerini yapmalarının engellenmeye çalışıldığını öne sürdü.