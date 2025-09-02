CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu'nu en çok eleştiren benim

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İl Kongresi'nin iptali için açılan davada karar çıktı.

Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Kararı 45. Asliye Hukuk Mahkemesi verdi.

Gürsel Tekin kayyum olarak atandı

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin atandı. Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap ise yönetime getirildi.

"Kararı kabul edeceğim"

İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, gazeteci Alişer Delek'e konuştu.

Kararı kabul edeceğini belirten Tekin, "Dört eski ilçe başkanı ve ben atandık. Partinin abileri olarak görev yapacağız. CHP'de ben ev sahibiyim. Amacımız partiyi adliye koridorlarından, kavga alanlarından kurtarmak ve iktidara taşımak. Süreci ve ne yapacağımızı kısa sürede belirleyeceğiz" dedi.

"Özgür Özel ile görüşeceğim"

Gürsel Tekin DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti:

"Karar az önce tebliğ edildi. Ben ve eski dört ilçe başkanı göreve getirildik. Benim uğraşım; birliği dirliği tesis etmektir. Benim delegeyle, kavgayla işim olmaz. Tarafsız olarak görülmüşüz. Bütün uğraşımız partinin hukukunu ve partinin içindeki sorunları gidermek olacak. Genel başkanım Özgür Özel ile de İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile de elbette görüşeceğim, konuşacağım. Biz sorun çıkarmak, yaratmak için gelmedik. Sorunları gidermeye geldik."

"Kılıçdaroğlu'nu en çok eleştiren benim"

Sözcü TV'ye de konuşan Tekin kararın henüz kendisine ulaşmadığını belirtti.

Tekin, "Asla ya da bunun tarafı değiliz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu en çok eleştiren benim. Ben ve 4 arkadaşım 40 yıllık CHP'liyiz. Ayrışan değil bütünleştiren bu şekilde iktidara yürüten siyaset yürüteceğiz" dedi.

"Söz konusu CHP ise gerisi teferruattır"

Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından, “Savaş meydanlarında kurulmuş CHP’nin öğrencisiyim. Partim, yaşamım boyunca kırmızı çizgim oldu. Böyle zor günlerde parti içi kardeşliği ve dayanışmayı korumak, bizlerin en asli görevidir. Söz konusu CHP ise, gerisi teferruattır” dedi.

“Savaş meydanlarında kurulmuş CHP’nin öğrencisiyim. Partim, yaşamım boyunca kırmızı çizgim oldu. Böyle zor günlerde parti içi kardeşliği ve dayanışmayı korumak, bizlerin en asli görevidir. Söz konusu CHP ise, gerisi teferruattır.” — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) September 2, 2025

Tekin, partiden istifa ettiğini duyurmuştu

31 Mart seçimlerine 50 günden az bir süre kala CHP’de İstanbul İl Başkanı, Genel Sekreterlik ve İstanbul Milletvekili olarak uzun yılar görev yapan Gürsel Tekin 13 Şubat 2024'te partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.