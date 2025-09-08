  1. Ekonomim
CHP, İstanbul İl Başkanlığı'nı kapatma kararı aldı

CHP Genel Merkezi, kayyum atanan İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatarak, yeni bir adrese taşınma kararı aldı.

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in polis eşliğinde girdiği Sarıyer'deki il başkanlığı binası, parti genel merkezi tarafından kapatıldı.

CHP, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı başvuruyla bu kararı resmileştirdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, olağanüstü kongre yapılarak yeni il başkanı ve yönetimi seçilene kadar Özgür Çelik'in çalışmalarını yürüteceği yeni adres, İstanbul Valiliği ve Yargıtay'a bildirildi.

Mevcut il başkanlığı binası, genel başkanın çalışma ofisi olarak kullanılacak.

Gürsel Tekin, polis eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı'na girdi: Biz kayyum değilizGürsel Tekin, polis eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı'na girdi: CHP'liler il binasında barikat kurdu
