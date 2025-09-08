  1. Ekonomim
CHP, İstanbul İl Başkanlığı'nın adresini değiştirdi: Mevcut bina Özgür Özel'in çalışma ofisi olacak

CHP Genel Merkezi, kayyum atanan İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatarak, yeni bir adrese taşınma kararı aldı. CHP yeni İl Başkanlığı adresini Bahçelievler İlçe Başkanlığı olarak İstanbul Valiliği ve Yargıtay'a bildirdi

CHP, İstanbul İl Başkanlığı'nın adresini değiştirdi: Mevcut bina Özgür Özel'in çalışma ofisi olacak
Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in polis eşliğinde girdiği Sarıyer'deki il başkanlığı binası, parti genel merkezi tarafından kapatıldı.

CHP, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı başvuruyla bu kararı resmileştirdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre olağanüstü kongre yapılarak yeni il başkanı ve yönetimi seçilene kadar Özgür Çelik'in çalışmalarını yürüteceği yeni adresi Bahçelievler İlçe Başkanlığı olarak İstanbul Valiliği ve Yargıtay'a bildirdi.

Mevcut il başkanlığı binası, Genel Başkan Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak kullanılacak.

