  3. Gürsel Tekin görevine devam edecek: CHP İstanbul İl Kongresi davası 21 Kasım'a ertelendi
Gürsel Tekin görevine devam edecek: CHP İstanbul İl Kongresi davası 21 Kasım'a ertelendi

CHP'de Kasım 2023'te Özgür Çelik'in İl Başkanı seçildiği İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan dava bugün görülmeye devam etti. Mahkeme reddi hakim talebini reddetti. Önceki Gürsel Tekin devam kararına CHP’nin yaptığı itirazın İstinaftaki sürecinin beklenmesine karar verdi. Duruşma 21 Kasım'a ertelendi.

CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan dava bugün görülmeye devam etti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla Gürsel Tekin ve kayyum heyeti görevine devam edecek. Mahkeme reddi hakim talebini reddetti.

Önceki "Gürsel Tekin devam" kararına CHP’nin yaptığı itirazın istinaftaki sürecinin beklenmesine karar verdi. Duruşma 21 Kasım'a ertelendi.

Ne oldu?

Kasım 2023'teki 38. İstanbul Kongresi'nde Özgür Çelik CHP'nin İstanbul İl Başkanı seçilmişti. Ancak kongrenin iptali istemiyle açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, tedbir kararı vermiş ve 2 Eylül'de mahkeme kararıyla Özgür Çelik'i görevden almıştı.

Aldığı ara karar ile kongreyi geçersiz sayan mahkeme, CHP İstanbul İl Yönetimi'ni görevden almış ve kayyum heyeti atamış, heyetin başına da Gürsel Tekin'i getirmişti.

2 Eylül'de mahkeme kararıyla görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 24 Eylül'de yapılan olağanüstü kurultayda bir kez daha CHP İstanbul İl Başkanı seçildi. Gürsel Tekin ise 2 gün sonra partiden ihraç edilmişti.

CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'nde tek aday olan Özgür Çelik, yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

Aynı mahkeme, kongrenin durdurulmasını istemişti

Öte yandan aynı mahkeme, CHP'nin 24 Eylül'de İstanbul'da yaptığı olağanüstü il kongresinin durdurulması için İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yazı göndermiş ancak YSK, kongrenin devam etmesine karar vermişti. Bu kongrede İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, daha sonra YSK'dan de mazbatasını almıştı.

