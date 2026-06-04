CHP İstanbul İl Kongresi davası reddedildi

CHP’nin İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesine ilişkin dava reddedildi.

CHP'nin 8 Ekim 2023'te düzenlenen ve Özgür Çelik'in İstanbul İl Başkanı seçildiği İstanbul İl Kongresi’nin iptali yönüde dava açılmıştı.

11 Eylül 2025'te davada kararını açıklayan Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali talebini esastan reddetmişti.

Davacı taraf, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurmuştu. İtirazın ardından kararını açıklayan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Hukuk Dairesi, ret kararını usülden bozmuştu.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 8 Ekim 2023 İstanbul İl Kongresi’nin iptaline ilişkin davayı, davacıların feragat etmiş olmaları nedeniyle reddetti

Öte yandan mahkeme, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline yönelik istemi ise aynı konuda başka bir mahkemede derdest dava bulunduğu gerekçesiyle reddetti.

Ne oldu?

CHP'nin 8 Ekim 2023'te düzenlenen ve Özgür Çelik'in İstanbul İl Başkanı seçildiği İstanbul İl Kongresi’nin iptali yönüde dava açılmıştı.

11 Eylül 2025'te davada kararını açıklayan Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali talebini esastan reddetmişti.

Mahkeme ayrıca CHP 38. kurultayın iptal davasını da usulden reddetmişti.

Böylece İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen ve CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanmasına ilişkin dava tekrar tartışmaya açılmıştı.

Bu kararın ardından CHP'li hukukçular, Gürsel Tekin başkanlığındaki kayyum heyetinin hiçbir hukuki zemini kalmadığını savunmuşlardı.

Mahkeme, kararın istinaf yolunun açık olduğunu da belirterek, davacı tarafın iki hafta içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurabileceğini kaydetmişti.

İtirazın ardından kararını açıklayan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Hukuk Dairesi, ret kararını usülden bozmuştu.

Kayyum kararı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül'de verdiği kararla Ekim 2023'te düzenlenen CHP İl Kongresi'nin seçime "hile karıştırıldığı" ve Seçim Kanunu'na "muhalefet edildiği" gerekçesiyle iptaline hükmetmişti.

Mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve partinin il yönetiminin görevden alındığını, bu isimlerin yerine Gürsel Tekin başkanlığında bir heyet atandığını duyurmuştu. 9 gün sonra Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali talebini esastan reddetmişti.