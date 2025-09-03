CHP İstanbul İl Kongresi için şikayetçi olan Özlem Erkan, kurultayda Oğuz Kaan Salıcı’nın PM listesindeydi
CHP İstanbul İl Yönetimi’nin görevden alınmasına neden olan şikayet dilekçesini Özlem Erkan verdi. Halen parti üyesi olan Erkan, 6 Nisan’da yapılan olağanüstü kurultayda Oğuz Kaan Salıcı’nın listesinden Parti Meclisi üyeliği için aday olmuştu.
8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi ara kararını açıkladı. Mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.
14 Ağustos’ta İl kongresinin iptaline yönelik şikayet dilekçesini sunan isim Özlem Erkan.
Medyascope'tan Özgecan Özgenç'in aktardığına göre Erkan, 6 Nisan 2025’te düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultay’da Parti Meclisi (PM) üyeliğine aday olmuştu. Erkan’ın PM seçimlerinde aday numarası 133 idi. Ayrıca Erkan’ın halen CHP üyesi olduğu öğrenildi.
Erkan, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın “Denge ve Dayanışma Listesi”nde yer alıyordu.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanlığı döneminde Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Oğuz Kaan Salıcı, kurultay davalarıyla ilgili süreçlerde ılımlı açıklamalarıyla dikkati çekiyordu.
Salıcı ayrıca geçtiğimiz ay çalışmalara başlayan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda CHP heyetinde yer alıyor.
Özgür Özel’in, kullanılan geçerli oyların tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildiği kurultayda, Genel Başkan’ın anahtar listesi delinmeden geçmişti.