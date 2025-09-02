CHP İstanbul İl Yönetimi görevden uzaklaştırıldı; Bulut: Karar yok hükmündedir

CHP’nin 2023 İstanbul İl Kongresi’nde seçilen yönetimi, mahkeme kararıyla görevden alındı ve yerine geçici kurul atandı.

"Karar yok hükmündedir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu ifadeleri kaydetti:

"İstanbul İl Kongremiz, hukuki dayanaktan yoksun bir şekilde mahkeme eliyle iptal edildi. İstanbul’un hakkını, hukukunu cansiperane savunan İl Başkanımız Özgür Çelik ve il yönetimimiz görevden alındı. Siyasallaştırılmış yargının bu kararı yok hükmündedir. Siyaseti, adliye koridorlarında dizayn etmek isteyenlere karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz. İstanbul’un iradesine, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmaya devam edeceğiz."