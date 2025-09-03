CHP, İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atanmasına itiraz etti

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İl Kongresi'nin iptali için açılan davada karar çıktı.

Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Kararı 45. Asliye Hukuk Mahkemesi verdi.

Gürsel Tekin kayyum olarak atandı, Özel partiden ihraç edildiğini duyurdu

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin atandı. Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap ise yönetime getirildi.

CHP İstanbul Yönetimi'nin görevden alınmasının ardından partisini olağanüstü toplayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 9 mahkemenin bu kararı vermeyi reddettiğini ancak 10. karar çıkartıldığını söyledi. Özel, İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettiklerini, kim atanırsa atansın ihraç edeceklerini söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulunan Özel de, "Kayyum kararını tanımıyoruz. Seçilmemiş birisini İstanbul il başkanı olarak kabul etmemiz, sandığın inkarı olur. Benim vekilim, adaşım Özgür Çelik'tir" dedi.

CHP'den kayyum kararına itiraz

CHP, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması kararını veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne tüzel kişilik olarak itiraz başvurusu yaptı.