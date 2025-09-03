  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP, İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atanmasına itiraz etti
Takip Et

CHP, İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atanmasına itiraz etti

CHP, İstanbul İl Seçim Kongresinin iptaline ilişkin açılan davada, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görevden uzaklaştırma kararına itiraz etti.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP, İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atanmasına itiraz etti
Takip Et

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İl Kongresi'nin iptali için açılan davada karar çıktı.

Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Kararı 45. Asliye Hukuk Mahkemesi verdi.

Gürsel Tekin kayyum olarak atandı, Özel partiden ihraç edildiğini duyurdu

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin atandı. Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap ise yönetime getirildi.

CHP İstanbul Yönetimi'nin görevden alınmasının ardından partisini olağanüstü toplayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 9 mahkemenin bu kararı vermeyi reddettiğini ancak 10. karar çıkartıldığını söyledi. Özel, İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettiklerini, kim atanırsa atansın ihraç edeceklerini söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulunan Özel de, "Kayyum kararını tanımıyoruz. Seçilmemiş birisini İstanbul il başkanı olarak kabul etmemiz, sandığın inkarı olur. Benim vekilim, adaşım Özgür Çelik'tir" dedi.

CHP'den kayyum kararına itiraz

CHP, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması kararını veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne tüzel kişilik olarak itiraz başvurusu yaptı.

Kılıçdaroğlu yeniden CHP'nin başına gelecek mi?Kılıçdaroğlu yeniden CHP'nin başına gelecek mi?Gündem
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin: Hukuken il başkanıyım, bina büyük hepimize yeterCHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin: Hukuken il başkanıyım, bina büyük hepimize yeterGündem
Özgür Özel: Kayyum kararını tanımıyoruz! Benim vekilim, adaşım Özgür Çelik'tirÖzgür Özel: Kayyum kararını tanımıyoruz! Benim vekilim, adaşım Özgür Çelik'tirGündem
Gündem
Ercan Kayhan kimdir? Savcı Ercan Kayhan neden öldürüldü?
Ercan Kayhan kimdir? Savcı Ercan Kayhan neden öldürüldü?
Son dakika! İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan öldürüldü
Son dakika! İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan öldürüldü
ABD’de gözaltına alınan bilim insanı . Furkan Dölek’in New York’ta tutulduğu ortaya çıktı
ABD’de gözaltına alınan bilim insanı Furkan Dölek’in New York’ta tutulduğu ortaya çıktı
Gürsel Tekin harekete geçti: Yarın Özel ve Kılıçdaroğlu'ndan randevu isteyeceğim
Gürsel Tekin harekete geçti: Yarın Özel ve Kılıçdaroğlu'ndan randevu isteyeceğim
Teknesi parçalanan Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça halinde denizden çıkarıldı
Teknesi parçalanan Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı
CHP'de flaş gelişme! Kongre iptal davasının tarihi belli oldu
CHP'de flaş gelişme! Kongre davasının tarihi belli oldu