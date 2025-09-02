CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınmasının ardından AK Parti'den ilk açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gazetecilerin CHP İstanbul İl Kongresinin iptaliyle ilgili soruyu da yanıt verdi. Çelik yanıtında "MYK bunu herhangi bir şekilde değerlendirmedik. Mahkemeyle ilgili bir süreç. Bazı kanallarda kayyum atandı diyor ama hukuk süreci devam ediyor. İhtiyati tedbir alınmış. Siyasi partilerin böyle gündeme gelmesini istemeyiz. Daha önceki bir il yönetimini tekrar atamış. Bu tedbir olarak gündeme gelmiş bir şey. Herhangi bir usulsüzlük varsa mahkeme bunla ilgili adım atması işleyen yargı sürecindedir. Herhangi bir detaylandırma yapmamız doğru değil. "

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Nazileri bile geri bırakacak katliam gerçekleştiriyorlar. Bütün dünyada Filistin'in tanınması yönünde çok anlamlı bir hareketlilik var. Bu hareketlilik karşısında ABD'nin Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesi çok yanlış olmuştur. Gerek Mahmud Abbas, gerek diğer yetkililerin vizelerinin iptal edilmesi hakkaniyetsiz bir karardır. Bu karardan geri dönülmesi gerekir. Filistinlilerin sesinin duyulması, meselenin doğası ve hakkaniyeti gereğidir.

"Topyekün barış ve refah peşinde koşuyoruz"

Bizim savunma sanayimiz kimse için tehdit değil kendi milli güvenliğimiz için bu başarılara imza atıyoruz. Savunma sanayimizin geldiği nokta gurur vericidir. Çelik kubbenin dünyada bu kadar yankılanması Türkiye'nin öngörüsünün, Cumhurbaşkanımızın vizyonun ne kadar kıymetli olduğu görülmektedir. Bazı komşu ülkeler çelik kubbenin kendileri için tehdit olduğunu söylüyor. Türkiye barışın teminatıdır. Biz komşularımızla barış içerisindeyiz. Herkesin güvenliği bizim güvenliğimizdir, herkesin refahı bizim refahımız ilkesiyle hareket ediyoruz. Topyekün barış ve refah peşinde koşuyoruz.

Suriye'deki olaylar sebebiyle ve başka gelişmeler sebebiyle o kadar çok savaş gemisi Akdeniz'e gönderildi ki, neredeyse Akdeniz'de balıkçı kayığı koyacak yer kalmadı diye daha önce ifade etmiştim. Mavi vatan konusundaki gelişmeler son derece kıymetlidir. TEKNOFEST Mavi Vatan'ın hayata geçirilmesi, gençlerimizin bu alandaki çalışmalarının teşvik edilmesi bakımından son derece önemlidir. Gençlerin yaptığı çalışmalar, ortaya konulan icatlar, kazanımlar geleceğe denizlerde de damga vurmasını göstermesi bakımından önemlidir.

"Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu irade ile süreci başlatan taraf olarak ifade etmiştim. Millet İttifakı'nın duruşu net bir şekilde doğrulanıyor ve ne kadar kıymetli olduğu görülüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına talimat vermesiyle aynı zamanda devlet politikası haline gelmiştir. TBMM'nin PKK terör örgütünün feshi ve silah bırakmasıyla ilgili yasal dayanak oluşturulmasıyla ilgili komisyonun kurulmuş olması Yüce Meclis'in siyasi partilerin desteğini alacak şekilde sürecin yürütülmesine imkan vermektedir.

PKK terör örgütünün bütün şube ve uzantılarıyla, illegal yapıları, finans odakları ve propaganda merkezleriyle terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine uygun olarak kendisini feshetmesi gerekir. Bu odağın kaybına yol açacak davranışların bu süreci akamete uğratacak davranış ve söylemler olduğunu ifade etmek isteriz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız bugün açış konuşmasında bu konuda odak kaybı yaşanmaması gerektiğini ifade etmişlerdir. MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar son derece önemlidir.

Bu çerçevede biz terörsüz Türkiye derken PKK'nın bütün adreslerinin, şube ve uzantılarının legal görünümlü ve illegal yapılanmalarının tamamının feshedilmesi gerektiğini bu sürecin başında ifade ettik. Bunun dışındaki yaklaşımlar olursa terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine zarar verir. Türkiye Cumhuriyeti BM'nin kendisine verdiği yetki çerçevesinde uluslararası hukuka uygun gerçekleştirmiştir. Bölgede özellikle Suriye'de net bir şekilde gözlemliyoruz. Silah bırakmaktan kaçınmak, Suriye'deki merkezi yapıyı sabote edecek davranışlar içerisine girmek, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecinden kendisini ayrıştırmak ve silahlanmak şekildeki davranışların bütün bu sürece karşı olan davranışlar olarak kodluyoruz.



Bugün MYK başlarken Devlet Bahçeli'nin önemli cümlesi var. Suriye'de başka plan peşinde koşanlar siyonizmin planının parçası durumuna düşeceklerdir, demiştir sayın Bahçeli. Hiçbir terör örgütünün varlığı, birileri tarafından desteklenmesi Kürtlerin kazanımı, Arapların, Türklerin, Sünnilerin, Alevilerin, Dürzilerin, Nusayrilerin, Şiilerin kazanımı değildir. Terörün kimseye kazandıracağı bir şey yoktur. Herhangi bir terör örgütü 'ben şu mezhepten veya bu etnik grubun hakları adına mücadele ediyorum' dediğinde bunların hepsi birtakım emperyalist planların bunun yerine siyonist planlar almıştır onların taşeronu anlamına gelir."