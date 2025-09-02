  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınmasının ardından Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
Takip Et

CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınmasının ardından Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

CHP İstanbul İl Yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Verilen tedbir kararı; demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaştırılması güç bir karardır." dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınmasının ardından Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
Takip Et

Mansur Yavaş yaptığı açıklamada "Siyasete demokrasi dışı müdahaleler, en çok demokrasinin kendisine zarar vermiştir. Partimizin İstanbul İl Kongresi’yle ilgili verilen tedbir kararı; demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaştırılması güç bir karardır. Oysa hukukun asli görevi, demokrasiyi korumaktır. Türkiye’nin geleceği; ancak adaletin tarafsız işlediği, hukukun üstün kılındığı ve demokrasinin tam anlamıyla hayata geçtiği bir düzenle güvence altına alınabilir." ifadelerini kullandı. 

CHP İstanbul İl Yönetimi’ne kayyum atandı: Başsavcılık kararın “ihtiyati tedbir” olduğunu duyurduCHP İstanbul İl Yönetimi’ne kayyum atandı: Başsavcılık kararın “ihtiyati tedbir” olduğunu duyurduGündem

 

Gündem
40 milyon lira değerindeki lüks yat denize indikten 15 dakika sonra battı
40 milyon lira değerindeki lüks yat denize indikten 15 dakika sonra battı
Pakistan’da anma törenine bombalı saldırı: 6 ölü, 29 yaralı
Pakistan’da anma törenine bombalı saldırı: 6 ölü, 29 yaralı
Ümit Özdağ: Cumhur İttifakı iktidarını düşman ceza hukuku yoluyla muhafazaya çalışıyor
Ümit Özdağ: Cumhur İttifakı iktidarını düşman ceza hukuku yoluyla muhafazaya çalışıyor
Boğaziçi’nde Hilal Özdemir protestosuna polis müdahalesi
Boğaziçi’nde Hilal Özdemir protestosuna polis müdahalesi
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesinin evine saldıran 2 şüpheli tutuklandı
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesinin evine saldıran 2 şüpheli tutuklandı
İhraç kararına Gürsel Tekin'den tepki: Savunmamı almadan karar veremezsin
İhraç kararına Gürsel Tekin'den tepki: Savunmamı almadan karar veremezsin