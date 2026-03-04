CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt trafik kazası geçirdi

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Bolu’nun Gerede ilçesinde bir trafik kazası geçirdiğini duyurdu. Enginyurt, sosyal medya paylaşımında sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Cemal Enginyurt, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“İnsanın dostlarının olması kadar güzel bir şey yok.

Dün akşam Gerede otobanın da kaza yaptık.

Hava buz gibi yolda kaldık.

Gerede'den kardeşim Ümit Demir'i aradım hemen Kemal kardeşimin çekicisiyle yetişti, bizi Ankara'ya getirdi.

Allah güzel dostlardan razı olsun.

Varolsunlar.”