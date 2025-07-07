CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi trafik kazası geçirdi

Bu sabah erken saatlerde Çanakkale Havalimanı’na gitmek üzere yola çıkan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin şoförünün kullandığı araç, kırmızı ışıkta geçen bir aracın yola çıkması nedeniyle kaza yaptı.

Başından yaralandı

Nefes Gazetesi'nde yer alan habere göre, kazada başından hafif yaralandığı öğrenilen İlgezdi’nin uçak ile Ankara’ya döndüğü ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.