CHP, İstanbul sonrası kayyum ihtimaline karşı ne planlıyor?

CHP kulislerinde 15 Eylül'deki kurultay davası duruşması öncesinde, tıpkı İstanbul İl Başkanlığı'na yapıldığı gibi, parti yönetiminin de tedbiren görevden uzaklaştırılması kararı çıkması olasılığına karşı, hukuki ve siyasi taktik hamleler konuşuluyor.

Tekin'in polis eşliğinde il binasına girişini "fragman" ve "genel merkeze kayyumun provası" olarak nitelendiren CHP yönetimi, görevden uzaklaştırma olasılığına karşı genel merkez nöbeti başlattı.

CHP 102. kuruluş yıldönümünü de bu tartışmaların gölgesinde kutlamaya hazırlanıyor. CHP yönetimi, bir yandan 4-9 Eylül tarihleri arasında planladığı kuruluş yıldönümü etkinliklerini sürdürürken diğer yandan da taktik savaşı yürütüyor.

Bazı parti yöneticileri "yargı kuşatması, ve kayyuma karşı siyasi ve hukuki satranç" hamleleri ile karşılık vermeye ve genel merkezde direnmeye devam edeceklerini belirtiyorlar.

Ancak parti içinde "Nereye kadar direnebiliriz, taraflar arasında uzlaşma aranmalı" diyenler de var.

"İstanbul fragman, genel merkeze kayyumun provası"

Gürsel Tekin'in, polisin partililere biber gazlı sert müdahalesi eşliğinde il binasına girmesi, Genel Merkez'de birçok partili tarafından kaygıyla izlendi.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın, parti koridorlarında CHP'lilerle konuştu.

Sayın'a konuşan milletvekilleri, belediye başkanları, parti yöneticileri 15 Eylül'de Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek 38. Olağan Kurultay'ın iptali davasına dikkat çekiyor.

CHP'liler "Tedbir" gerekçesiyle genel merkez yönetiminin de görevden uzaklaştırılma ihtimalinin yüksek olduğu görüşünü dile getiriyor.

BBC Türkçe'ye konuşan bir CHP yöneticisi, "İstanbul'daki bu görüntülerin ardından, artık her şey olabilir, çünkü hukuki değil, siyasi kararlar veriliyor" yorumunu yaptı.

Aynı yönetici, "Polis zoruyla CHP il binasına gidilir mi? Aslında şu anda fragman gösteriliyor, bu genel merkeze kayyumun provası" yorumunu yaptı.

"15 Eylül beklenmeyebilir"

Birçok milletvekili ve parti yöneticisi ise "kayyum" veya "mutlak butlan" için kurultay davasının bile beklenmeyebileceği görüşünde.

Kurultay davasının görüleceği Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İstanbul'a yeni geçici yönetimi atayan mahkemeden dosyayı istediğine dikkat çeken bir milletvekili, "Her an tedbiren kayyum veya mutlak butlan kararı gelebilir. İstanbul'daki bu görüntülerin ardından, 15 Eylül'ü beklemeye gerek görmeyebilirler. Biz her ihtimale hazırlıklıyız" yorumunu yaptı.

Genel merkez nöbeti başladı

Parti programı çalıştayı ve kuruluş yıldönümü etkinlikleri nedeniyle çok sayıda belediye başkanı ve il başkanları da genel merkezdeydi.

İstanbul milletvekilleri, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ve iki grup başkanvekili ise İstanbul il başkanlığı nöbetindeydi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, örgüt temsilcileri ile yaptığı toplantı sonrasında gün boyu genel merkezdeydi, İstanbul'daki gelişmeleri yakından izledi. Öğleden sonra ise il başkanları ile biraraya geldi.

Parti yönetimi, 15 Eylül öncesinde parti yönetiminin "tedbir" kararıyla görevden uzaklaştırılıp yeni yönetim atanması veya davadan "mutlak butlan" çıkması ihtimaline karşı genel merkez nöbeti başlattı.

Bu çerçevede gençlik kolları, Ankara'da bulunan milletvekilleri ve MYK üyelerinin 15 Eylül'e kadar genel merkezden ayrılmaması kararlaştırıldı.

"İç savaşa dönüşmesine izin vermemeliyiz"

Ancak CHP kulislerinde, "nereye kadar direnebiliriz?" sorusuna da yanıt arıyor.

Genel merkeze mahkeme kararıyla atama yapılması halinde, hiçbir idari işlemin yapılamayacağına dikkat çekilerek "Kayyum geldikten sonra genel sayman da görevden uzaklaştırılacak, inisiyatif kayyum yönetimine geçecek. Burada bir partili, kayyum izni olmadan çay bile ısmarlayamaz. Bir ara yol uzlaşma olmalı" yorumu yapılıyor.

Kılıçdaroğlu'na da, genel merkeze de uzak duran partililer ise "sorunun parti içinde çözülmesi" gerektiği görüşünde.

Bu görüşü savunanlar, Özel'in doğrudan olmasa da "arka kapı diplomasisi" ile Kılıçdaroğlu ve Tekin ile müzakere yürütmesi ve sorunun çözülmesi gerektiğini savunuyor.

Geçmişte Kılıçdaroğlu'nun yakın kurmayları arasında yer alan bir milletvekili BBC Türkçe'ye şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hukuki, fiili mücadele de olur ama sonuçta geleceğimiz yer burası. Mutlak butlan da kayyum kararı çıksa da, gelen de giden de CHP'li. Gürsel Tekin kayyumluğu kabul etmeseydi, Şişli kaymakamı olabilirdi, o zaman ne yapacağız?

Bu bir iktidar operasyonu. Araçları güvenlik, yargı gücü. Kardeşlerimizi karşımıza dikiyor. Bu CHP'de bir iç savaşa yol açar ve parti olarak bundan geri durmalıyız. Artık herkes silahlarını bırakmalı ve taraflar bir şekilde uzlaşıp, sorunu parti içinde çözmeli."

Kılıçdaroğlu'nun sessizliğini yakın çevresi ve CHP yönetimi nasıl yorumluyor?

CHP kulislerinde, "mutlak butlan" ihtimalini bazı partililer "duyuma", bazı partililer ise sürecin gidişatına dayandırıyor.

Böyle bir karar çıkması halinde partinin başına geçmesi beklenen eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sessizliği" de eleştiri konusu.

Bazı milletvekilleri ve parti yöneticileri Kılıçdaroğlu'nun sessizliğini "kayyum olmayı da kabul edeceği" şeklinde yorumluyor.

CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçmesi halinde birlikte görev yapacağı MYK üyelerini bile belirlemeye başladığı iddia ediliyor.

Eski genel başkana yakın isimler de "mutlak butlan" kararı çıkması halinde Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçmesinin kaçınılmaz olduğunu savunuyor.

Yakın çevresi, kurultay iptal davasını Kılıçdaroğlu'nun açmadığına işaret ederek 15 Eylül veya sonrasında parti yönetimine atanması olasılığı durumundaki tavrına ilişkin ise "yargısal süreçler izlenip ona göre hareket edilir" yorumunu yapmakla yetiniyor.

Taktik savaşları: İl binası ilçe ilçe gezecek, hızla olağanüstü kurultay yapılacak

CHP yönetimi siyasi ve hukuki hamleleri de devreye sokmaya başladı. İstanbul İl Binası kapatılarak Genel Başkan Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak ilan edildi. Bu karar Yargıtay ve İlçe Seçim Kurulu'na da bildirildi.

CHP lideri Özgür Özel Ankara'daki 9 Eylül programında değişiklik yaparak "çalışma ofisi" olarak ilan edilen İstanbul İl Binası'na gidecek, daha sonra kuruluş yıldönümü etkinlikleri için Ankara'ya dönecek.

CHP, yeni il binasının adresini Bahçelievler ilçe binası olarak belirledi.

Ancak, sürecin uzaması halinde il binasının adresi her seferinde değişecek.

Tekin'i zorlamak için her gün bir başka ilçe binası yeni il binası olarak ilan edilecek.

Mutlak butlan kararı olağanüstü kurultayı geçersiz kılar mı?

CHP'de tartışılan bir başka konu da mahkemenin kurultay davasında "mutlak butlan" kararı vermesi halinde olağanüstü kurultayı da geçersiz kılıp kılmayacağı.

Delegelerin imzasıyla hem olağanüstü kurultay hem de olağanüstü il kongresi kararı alan CHP yönetimi, olası bir "mutlak butlan" yönetiminin en fazla bu kurultaylara kadar görev yapabileceğini düşünüyor.

CHP tüzüğünün 48. maddesi "Genel başkan; doğrudan ya da Parti Meclisi'nin (PM) kararı ya da kurultay üye tamsayısının beşte birinin 15 günlük süre içinde noterden onaylı imzaları ile yaptıkları başvuru üzerine olağanüstü kurultayı toplantıya çağırır" hükmünü içeriyor.

Parti içi muhalif bazı isimler her koşulda çağrıyı genel başkanın yürürlüğe koyabileceği yorumunu yapıyor. Mutlak butlanla eski yönetimin göreve gelmesi halinde, delegenin olağanüstü kurultay talebini yerine getirmeyebileceğini ekliyor.

CHP kurmayları ise PM kararı veya delege imzasıyla olağanüstü kurultay çağrısı halinde, genel başkanın sadece "şeklen" işleme koyma yetkisi olduğunu savunuyor. Bu nedenle olağanüstü kurultay talebini yerine getirmek durumunda olduğunu ifade ediyor.

Geçmişte Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu yönetimine karşı olağanüstü kurultay için delegeden imza topladığına dikkat çeken parti kurmayları, "İnce o zaman yeterli delege imzasını bulsaydı, Kılıçdaroğlu istemese de olağanüstü kurultaya gidecekti, bunu kayyum da durduramaz" görüşünü dile getiriyor.

CHP yönetimi, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'daki bazı ilçe kongrelerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulması kararının iptaliyle, hem olağan hem de olağanüstü kurultay için ellerini rahatlattığı görüşünde.

YSK'nın bu kararıyla İstanbul dışındaki delegelerin iradesinin sakatlanmadığı ve olağan kurultay takvimini işletmeye vize verdiğine işaret eden CHP yöneticileri, "Biz 21 Eylül'de olağanüstü kurultayımızı, 24 Eylül'de olağanüstü İstanbul il kongremizi, Kasım sonunda da 39. olağan kurultayımızı yaparız. Kayyum ancak olağanüstü kurultaya kadar görev yapabilir" görüşünü dile getirdi.

Özel'den 15 Eylül öncesi Ankara mitingi

CHP lideri Özgür Özel 15 Eylül'de görülecek kurultay iptal davasından bir gün önce Ankara'da miting yapacak. 14 Eylül'de saat 19:00'da Tandoğan Meydanı'nda gerçekleştirilecek mitingin, "gövde gösterisi" niteliğinde olacağı ifade ediliyor.