CHP İstanbul ve Ankara'da 45 ilçe başkanı görevden alındı

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası yeniden CHP'nin Genel Başkanlığına gelen Kemal Kılıçdaroğlu, parti içerisinde bir arınma başlatacağını açıklamış ve sonrasında da çok sayıda partili ile yollarını ayırmıştı.

Barış Yarkadaş’ın tv100 ekranlarında açıkladığına göre; Gürsel Tekin 33 ilçe başkanını görevden aldı.

İstanbul'da tüm ilçe başkanları görevden alınmış oldu

Tekin, 6 ilçe başkanını da geçen hafta görevden almıştı. Böylece İstanbul’da tüm ilçe başkanları görevden alınmış oldu.

CHP Ankara’da 12 ilçe görevden alındı

CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım'ın açıklamasına göre Ankara'da 12 ilçe başkanı görevden alındı.

Ankara'da görevden alınan ilçe başkanları şöyle oldu:

Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Etimesğut, Polatlı, Bala, Pursaklar, Çubuk, Keçiören, Akyurt, Sincan, Elmadağ.