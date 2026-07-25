CHP İstanbul ve Ankara'da 45 ilçe başkanı görevden alındı
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ile CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, Özgür Özel'i destekleyen 45 ilçe başkanını görevden aldı.
Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası yeniden CHP'nin Genel Başkanlığına gelen Kemal Kılıçdaroğlu, parti içerisinde bir arınma başlatacağını açıklamış ve sonrasında da çok sayıda partili ile yollarını ayırmıştı.
Barış Yarkadaş’ın tv100 ekranlarında açıkladığına göre; Gürsel Tekin 33 ilçe başkanını görevden aldı.
İstanbul'da tüm ilçe başkanları görevden alınmış oldu
Tekin, 6 ilçe başkanını da geçen hafta görevden almıştı. Böylece İstanbul’da tüm ilçe başkanları görevden alınmış oldu.
CHP Ankara’da 12 ilçe görevden alındı
CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım'ın açıklamasına göre Ankara'da 12 ilçe başkanı görevden alındı.
Ankara'da görevden alınan ilçe başkanları şöyle oldu:
Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Etimesğut, Polatlı, Bala, Pursaklar, Çubuk, Keçiören, Akyurt, Sincan, Elmadağ.