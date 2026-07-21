CHP, İstanbul'daki 7 ilçe başkanını görevden aldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, parti tüzüğü, örgüt disiplini ve siyasi ahlakına aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle İstanbul'daki 7 ilçe başkanı ve yönetiminin görevden alındığını, ilçe başkanlarının ise tedbirli olarak disiplin sürecine sevk edildiğini bildirdi.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı kamuoyu açıklamasında, CHP'nin tüzüğü, programı, örgüt disiplini ve siyasi ahlakı üzerine inşa edilmiş köklü bir Cumhuriyet kurumu olduğunu ve hiçbir görev ya da makamın bu kuralların üzerinde olmadığını belirtti. İstanbul örgütünde ilçe başkanı sıfatını taşıyan kişilerin görevlerini sürdürürken başka bir siyasi oluşumun hazırlıkları içerisinde yer almaları, buna aracılık etmeleri veya parti kimliğiyle bağdaşmayacak faaliyetlerin parçası olmalarının asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

"En küçük bir tavize dahi yer yoktur"

CHP'yi temsil eden herkesin parti tüzüğüne, örgüt disiplinine ve siyasi ahlakına bağlı kalmak zorunda olduğunu ifade eden Gürsel Tekin, bu ilkelere aykırı davrananların görevlerini sürdürmesinin düşünülemeyeceğini kaydetti. Tekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin kişisel siyasi hesabının aracı değildir. Partimizin kurumsal kimliği, disiplini ve gelenekleri her türlü kişisel tasarrufun üzerindedir. Bu konuda en küçük bir tavize dahi yer yoktur."

Açıklanan karar doğrultusunda İstanbul'da görevden alınan ve ilçe başkanları tedbirli olarak disipline sevk edilen CHP ilçe başkanlıkları şunlar oldu: