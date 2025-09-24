CHP İstanbul'da olağanüstü kongre günü: Özgür Çelik tek aday, Gürsel Tekin oy kullanamayacak

CHP, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’ni bugün Beşiktaş Süleyman Seba Sanat Merkezi’nde saat 11:00’de gerçekleştirecek. 595 delege oy kullanacak, Özgür Çelik, yeniden İstanbul İl Başkanı seçilmek için aday olacak.

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi aldığı ara kararla CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimi görevden alınmış yerine Gürsel Tekin beraberindeki Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Ekran Narsap’tan oluşan heyet kayyum olarak atanmıştı.

Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz, heyetten çekildiğini açıklamış ancak Tekin görevi kabul edince partililer karara tepki göstererek il binasında direnişine başlamıştı. CHP İstanbul'da protestolara neden olan karara karşı hamle yapan CHP, il başkanlığı için olağanüstü kongre kararı aldı.

Tüm gözler İstanbul'daki seçimde

Mahkemenin kayyum kararının ertesi günü İstanbul’a giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Benim vekilim Özgür Çelik’tir ve görevinin başındadır” diyerek kararı yok saydıklarını ifade etti. Özgür Çelik de CHP İstanbul İl Olağanüstü Kongre’si için süreci başlattıklarını duyurdu.

CHP, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin 24 Eylül’de yapılması için Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na başvuru yapıldı.

Gürsel Tekin oy kullanamayacak

Kongrede, ilçe kongrelerinde seçilen il delegeleri oy kullanacak. İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ise delege olmadığı için oy kullanamayacak. Avukat Hüseyin Ersöz, CHP İstanbul’a yeni yönetimin seçilmesiyle kayyum görevinin kendiliğinden sona ereceğini savundu.

Öte yandan İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile 21 ve 22’nci Olağanüstü Kurultaylarının iptali ve 39. Olağan Kurultay sürecinin tedbiren durdurulması talebiyle açılan davayı, parti genel merkezlerinin Ankara’da olması nedeniyle yetkisizlik kararıyla Ankara’ya gönderdi.