  3. CHP, İstanbul'daki mitinglerine devam ediyor: Yeni adres Sultanbeyli
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı çarşamba akşamları İstanbul’da düzenlenen mitinglerin 26'ıncısı Sultanbeyli'de yapılacak.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı başlatılan mitingler sürüyor.

CHP'nin her çarşamba akşamı İstanbul’un bir ilçesinde yaptığı halk buluşmalarının bu haftaki adresi belli oldu.

"Millet iradesine sahip çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitinglerin İstanbul’daki ilk adresi Şişli, ardından ise sırasıyla Beylikdüzü, Başakşehir, Beyazıt Meydanı, Silivri, Pendik, Esenler, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Sancaktepe, Bakırköy, Şile, Tuzla, Bayrampaşa, Üsküdar, Beyoğlu, Zeytinburnu, Kadıköy, Bahçelievler, Küçükçekmece, Şişli, Sarıyer, Esenyurt, Arnavutköy ve Ümraniye'de olmuştu.

Miting, bu akşam (12 Kasım) Sultanbeyli Kent Meydanı'nda saat 19:30'da yapılacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Hakkımızı, halkın iradesini ve adaleti savunuyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için buluşuyoruz" ifadelerini kaydetti.

İmamoğlu'ndan çağrı

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, mitinge çağrıda bulundu:

"Merhaba Sultanbeyli! Genel Başkanımız Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleşecek “Millet iradesine sahip çıkıyor” buluşmasına tüm hemşehrilerimi davet ediyorum."

