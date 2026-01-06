CHP İstanbul davası 9 Haziran'a ertelendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimleriyle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında ilk duruşma bugün başladı

Dava dosyasında, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Uğur Gökdemir, Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri ve Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş dahil olmak üzere toplam 10 kişi yer alıyor. İddianamede, şüpheliler için 1 ila 3 yıl hapis cezası ile siyasi haklarının kısıtlanması talep edildi.

Duruşmada tarafların savunmalarının alınmasının ardından, mahkeme duruşmayı 9 Haziran 2026’ya erteledi.