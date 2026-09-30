CHP'den 5 belediye başkanına ihraç kararı: 3'ü İstanbul'dan, 2'si Antalya'dan

CHP, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu ile Antalya'dan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'i partiden kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

İstanbullu 3 ilçe başkanı İYİ Parti kongresine katılmıştı

CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Kösedağı, Sancaktepe Belediye Başkanı Yeğin ve Sarıyer Belediye Aksu'nun YENİ Parti kongrelerine katıldıkları iddiasıyla ihraçlarının istendiği öğrenildi.

'50'ye yakın belediye başkanının CHP'den ayrılarak iktidar partisine gidiyor olmalarının hiçbir açıklaması olamaz'

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'li belediyelerin partiden ayrılıp başka partilere katılmasına ilişkin konuşan Sarı, "CHP içinde bulunan belediye başkanları, CHP içindeki parti içi tartışmalardan etkilenerek, bunu doğru bulmayarak, kendine göre bir siyasal değerlendirme yaparak, bizi butlan olarak ilan ederek, ‘Sizinle biz çalışmak istemiyoruz, artık böyle bir zihniyetin içine yer almak istemiyoruz' diyerek bizden ayrışıp, adına YENİ Parti dediğimiz bir siyasal hareketin içinde yer alıyorlarsa bunun yine kısmen bir gideri vardır. Ama kalkıp 50'ye yakın belediye başkanının Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak, seçildikleri siyasal partiden ayrılarak AK Parti'ye gidiyor olmaları, iktidar partisine gidiyor olmalarının hiçbir açıklaması olamaz" dedi.

CHP'de 5 belediye başkanı kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi



CHP'li 5 belediye başkanının kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini bildiren Sarı, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olup başka bir siyasal partiye çalışmak çok açık bir disiplin suçudur. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup da başka bir partinin lojistiğini üretmeye çalışamaz, oraya katkı veremez. Kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup da başka bir siyasal partinin genel başkanına 'genel başkanım' diyemez. Bu sürdürülebilir değildir. Ancak bu hafta gelmiş olduğumuz noktada artık bazı belediye başkanlarımızla ilgili bazı kararlar almak zorunda kaldık. Aldığımız karar 5 tane belediye başkanımızla ilgilidir. Bu 5 belediye başkanımızın kesin çıkarma talebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevkini MYK olarak kararlaştırmış bulunuyoruz. Bu belediye başkanlarımızın 3 tanesi İstanbul'da. İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanımız Alper Yeğin, Sarıyer Belediye Başkanımız Mustafa Oktay Aksu ve Kadıköy Belediye Başkanımız Mesut Kösedağ. 2 tane de Antalya'da bulunan belediye başkanımız için aynı süreci işletiyoruz. Bunlardan biri Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, diğeri ise Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik. Bu ne ilktir ne de sondur. Biz izlemeye, takip etmeye devam ediyoruz."