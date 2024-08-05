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CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı’na Asu Kaya seçildi

CHP'nin 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda oy sayımı tamamlandı. Oy sayımına göre CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya oldu.

Haber Merkezi
ANKA
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı’na Asu Kaya seçildi
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CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda seçim süreci tamamlandı. 

Oy sayımının tamamlanmasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya oldu. 

662 delegenin oy kullandığı seçimde Asu Kaya 487, Aylin Nazlıaka da 139 oy aldı.

Kurultay sırasında eğitimci Birsen Bayar, Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç ve CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır, Aylin Nazlıaka lehine adaylıktan çekilmişti. 

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