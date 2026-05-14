CHP Karabük Milletvekili Akay: Dezenflasyon programı güven üretmek yerine güven kaybı üretiyor

ANKARA(EKONOMİ)

Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili Meclis Plan Bütçe Komisyonu üyesi Cevdet Akay, 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yukarı yönlü revize edilmesini değerlendirdi.

CHP’li Akay, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu sadece bir “tahmin güncellemesi” değildir. Bu durum; para politikasının beklenti yönetiminde başarısız olduğunu, fiyatlama davranışlarının bozulduğunu ve enflasyon ataletiyle mücadelenin sonuç vermediğini göstermektedir.

Çünkü bir ekonomide Merkez Bankası’nın temel görevi sadece faiz belirlemek değil, enflasyon beklentilerini çıpalamaktır. Bugün gelinen noktada ise bırakın beklentilerin çıpalanmasını, bizzat Merkez Bankası kendi hedeflerine güvenemez hâle gelmiştir.

Faiz artırımlarına rağmen; gıda enflasyonu kontrol altına alınamıyor, hizmet enflasyonu katılaşmış durumda, kur geçişkenliği devam ediyor, üretici maliyetleri tüketiciye yansımayı sürdürüyor.

Daha da önemlisi, sürekli revize edilen hedefler piyasanın fiyatlama davranışını bozuyor. Çünkü üretici de esnaf da yatırımcı da artık açıklanan hedeflere değil, gerçekleşecek yüksek enflasyona göre pozisyon alıyor. Sonuç olarak ekonomi yönetiminin “dezenflasyon programı” güven üretmek yerine güven kaybı üretiyor. Bugün yüzde 24’e çıkarılan hedef, aslında vatandaşın aylardır yaşadığı gerçeğin resmî kabulünden başka bir şey değildir.”