CHP Karacasu Gençlik Kolları Başkanı Kocabıyık, görevinden ve parti üyeliğinden istifa etti

CHP Karacasu Gençlik Kolları Başkanı Tolga Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu. Kocabıyık, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CHP Karacasu Gençlik Kolları Başkanlığından ve parti üyeliğimden istifa ediyorum"

"Son günlerde parti içindeki çizikleşme vekillerin ayrıştırıcı, baskısı ve düşmanca tavırlarından dolayı yürütmekte olduğum CHP Karacasu Gençlik Kolları Başkanlığından ve parti üyeliğimden istifa ediyorum."

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun partisinden istifa ederek AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialar siyaset kulislerinde konuşulmaya başlandı. Çerçioğlu’nun yanı sıra bazı ilçe belediye başkanları ile belediye meclis üyelerinin de benzer şekilde istifa edeceği öne sürülüyor.