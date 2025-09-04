CHP kayyım heyetinin tamamını disipline sevk etti

CHP, mahkeme kararı ile İstanbul İl Başkanı olarak atanan Gürsel Tekin ile birlikte atanan 4 kişiyi parti disiplin kuruluna sevk etti...

İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetimin görevinden uzaklaştırılmalarına, geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti. Mahkeme tarafından, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap'tan oluşan heyet görevlendirilmişti.