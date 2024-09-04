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CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yılmaz'ın aracına saldırı: 2 kişi tutuklandı

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın aracına ateş açılmasıyla ilgili soruşturmada 2 kişi tutuklandı.

Haber Merkezi
AA
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CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yılmaz'ın aracına saldırı: 2 kişi tutuklandı
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İzmir'de, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın evinin önünde park halindeki aracına silahla ateş edilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

E.Ç. (36) ile A.Y. (35) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Sekiz Eylül Mahallesi'nde önceki gece CHP İlçe Başkanı Yılmaz, evinin önünden silah sesleri geldiğini duyunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ardından bölgeye polis ekipleri sevk edilmişti.

Yapılan incelemede, Yılmaz'ın otomobiline 6 mermi isabet ettiği belirlenmiş, polisler çevrede 12 boş kovan bulmuştu.

Olayın faili olarak E.Ç. (36) ile A.Y.'yi (35) gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin, Kemalpaşa Belediyesi'nde çalıştıkları, yaklaşık 1 ay önce işten çıkarıldıkları öğrenilmişti.

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