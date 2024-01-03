CHP, kentsel dönüşüm yasasını AYM’ye götürüyor

ANKARA (EKONOMİ) CHP, kentsel dönüşüm yasası olarak bilinen Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuracak.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 4 Ocak Perşembe günü Kentsel Dönüşüm Yasası olarak tanımlanan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne yasanın iptali ve yürürlüğün durdurulması istemiyle başvuru yapacak. Günaydın, saat 15.00 ‘da AYM yapacağı başvurunun ardından açıklamalarda bulunacak.