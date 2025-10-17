CHP kongresinde korku dolu anlar: Çağatay Güç bir anda yere yığıldı

CHP İzmir İl Başkanlığı kongresi, partililerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Kongrede tek aday olarak seçime giren Çağatay Güç, kürsüdeki konuşmasının ardından aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Olayın ardından salonda kısa süreli panik yaşandı. Güç’ün yere düştüğünü gören partililer hızla kürsüye koşarken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay sahneye çıkarak ilk müdahaleyi yaptı.

Sağlık durumu iyi

Çağatay Güç’ün sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, durumunun iyi olduğu ve tansiyon düşüklüğü nedeniyle fenalaştığı belirtildi. Güç’e yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekibi tarafından kontrollerinin gerçekleştirildiği açıklandı.

Parti yetkilileri, Güç’ün kısa süre sonra kendine geldiğini ve tedbir amaçlı dinlendirildiğini bildirdi.