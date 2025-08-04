CHP kulislerinde komisyon eleştirilerine yanıt: Bizim olduğumuz yerde anayasa değişikliği konuşulmaz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, üye milletvekillerini 5 Ağustos Salı günü saat 11:00'de Meclise davet etti. Toplantıda, "Terörsüz Türkiye" komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensiplerinin belirleneceği belirtildi.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre CHP kulislerinde kamuoyunda komisyonla ilgili endişeler için şu değerlendirmeler yapılıyor:

“AKP’nin oyununa alet olmaya niyetimiz yok”

“İnsanların geçmiş tecrübelerden ağzı yandı. Bu nedenle bize dedikleri her şeyi anlıyoruz. Bizim de AKP’nin bir oyununa alet olmaya, Erdoğan’ı sonsuza kadar cumhurbaşkanı yapacak bir anayasa değişikliğini onaylamaya ya da kurucusu olduğumuz değerleri tartıştırmaya niyetimiz yok.”

“Bu komisyonu sadece terör örgütünün silah bırakması ya da Kürt sorununun çözülmesi için bir yer olarak görmüyoruz.”

"İnatla bu konulardan kaçılırsa da bunu kabul etmeyiz"

Endişelere karşı “Bize güvenin” mesajı veren CHP’liler şunları kaydetti:

“Bu komisyonu sadece terör örgütünün silah bırakması ya da Kürt sorununun çözülmesi için bir yer olarak görmüyoruz. Uyulmayan AYM ve AİHM kararları, sadece CHP’li değil DEM Partili de tutuklu siyasetçiler, kayyum atanmış belediyeler var.

Pek çok kesimin adalet beklentisi var. Faili meçhul cinayetler yüzünden canları yananlar var. Basın ve ifade özgürlüğü konusunda atılması gereken adımlar var. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar tutukluluk sebebi olmamalı.

İktidar, hoşuna gitmeyen bir yorum yapanı ‘terörist’ diyerek tutuklamamalı. Cumhurbaşkanına hakaretten bu kadar dava olmamalı. Terör sorununun bitmesi yalnızca demokratikleşmeyle olur. İşte biz bunun gibi birçok başlığın bu komisyonda konuşulmasını istiyoruz. Şehit ve gazi ailelerinin görüşlerini, kayyumları, belediye başkanlarımızın ve cumhurbaşkanı adayımızın tutuklanmasını ve daha pek çok adaletsizliği gündeme getireceğiz. İnatla bu konulardan kaçılırsa da bunu kabul etmeyiz.”